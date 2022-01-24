В Якутии объявили добровольную мобилизацию врачей и медсестер

Здравоохранению Республики Саха (Якутия), где с каждым днем фиксируется все больше случаев коронавируса, требуется помощь, и власти предложили подключиться неработающим медикам.

С призывом о добровольной мобилизации к тем, кто имеет среднее и высшее медицинское образование, но не работает по специальности, обратилась сегодня вице-премьер Ольга Балабкина, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Уже сегодня якутян по телефону консультируют доктора наук, профессора и другие специалисты высокой квалификации.

По словам Балабкиной, система здравоохранения республики, Роспотребнадзор работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь.

По данным правительства Якутии, за минувшие сутки в субъекте выявлено 1211 новых случаев. Сложная эпидситуация складывается Якутске, в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском и Сунтарском улусах.