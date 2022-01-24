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24.01.2022 04:02
Рубрика: Общество

В Магадан прислали первую партию вакцины от COVID-19 для подростков

Текст: Александр Филимоненко

Первую партию вакцины "Спутник М" для иммунизации школьников доставили в столицу Колымы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Ивана Горбачева.

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По словам министра, в прошлом году областные минздрав и минобр провели работу с родителями о необходимости вакцинации детей от COVID-19​. Уже есть предварительные списки тех, кто согласен на прививку.

"С учетом того, что в сравнении с 2020 годом новый штамм COVID-19 все больше вызывает заболеваемость у детей в возрасте пяти лет и у ряда переболевших имеются определенные осложнения, я настоятельно рекомендую в текущий непростой период, когда по всей России идет рост штамма "омикрон", привить своих детей", - отметил Иван Горбачев.

Первая партия вакцины небольшая, всего 240 доз. Вакцинация будет проводиться в поликлиниках, а при увеличении поставок препарата - и в школах. Из Магадана вакцину будут распределять по районам региона.

По данным областного минздрава, на Колыме полностью привито от COVID-19 свыше 80 процентов взрослых жителей региона.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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