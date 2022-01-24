В Забайкалье поступила детская вакцина от COVID-19

В минувшие выходные Забайкальский край получил первую партию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет "Спутник-М". Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Партия небольшая - всего 720 доз. В ближайшее время их распределят между пунктами вакцинации, открытыми при детских поликлиниках. В минздраве уже утвердили список тех, кого станут прививать в первую очередь.

"Прежде всего это социальные учреждения, где риск развития неблагоприятных ситуаций с заболеваемостью COVID-19 очень высок", - уточнила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Она подчеркнула, что прививки детям будут делать только после тщательного осмотра врача.

Напомним, что препарат "Спутник-М" прошел регистрацию в конце ноября и был включен в национальный календарь прививок. Вакцина для подростков состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Прививать детей будут только с согласия родителей.