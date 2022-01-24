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24.01.2022 07:14
Рубрика: Общество

В Забайкалье поступила детская вакцина от COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В минувшие выходные Забайкальский край получил первую партию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет "Спутник-М". Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

В Магадан прислали первую партию вакцины от COVID-19 для подростков

Партия небольшая - всего 720 доз. В ближайшее время их распределят между пунктами вакцинации, открытыми при детских поликлиниках. В минздраве уже утвердили список тех, кого станут прививать в первую очередь.

"Прежде всего это социальные учреждения, где риск развития неблагоприятных ситуаций с заболеваемостью COVID-19 очень высок", - уточнила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Она подчеркнула, что прививки детям будут делать только после тщательного осмотра врача.

Напомним, что препарат "Спутник-М" прошел регистрацию в конце ноября и был включен в национальный календарь прививок. Вакцина для подростков состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Прививать детей будут только с согласия родителей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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