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24.01.2022 01:47
Рубрика: Власть

В Забайкалье стая собак загрызла ребенка

Текст: Юлия Гарднер (Забайкальский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
Очередная трагедия с участием бездомных собак произошла на Дальнем Востоке. На этот раз в Забайкальском крае. В субботу днем в поселке Домна Читинского района семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы, загрызла стая безнадзорных животных.

Тело ребенка со следами укусов нашли на пустыре. По факту ЧП завели уголовное дело, расследовать которое по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина будут в центральном аппарате ведомства. Оно возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Фигурантами станут представители муниципалитета, ответственные за отлов бездомных собак. По словам местных жителей, которые собрались на сход после трагедии, они регулярно жаловались властям на агрессивные стаи, но в ответ получали отписки.

В Забайкалье окажут помощь семье погибшей при нападении собак девочки

Сразу после случившегося в дело вмешался глава региона Александр Осипов. Он распорядился немедленно заключить контракты в муниципалитетах на отлов бездомных собак. Будет построена сеть приютов для отловленных животных, для чего районам выделят дополнительное финансирование. Особый акцент губернатор сделал на необходимости изменить закон, регулирующий отлов.

"К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Мы обратимся в Федеральное Собрание, правительство России с просьбой изменить этот закон", - сказал Александр Осипов. Его поддерживают и активисты. Лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин среди мер, в частности, предлагает чипирование питомцев, а также господдержку приютов.

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