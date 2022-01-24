Во Владивостоке "заминировали" университет, студентов эвакуируют

Утром в понедельник поступило сообщение об угрозе минирования Морского государственного университета имени Невельского, который находится во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, студентов и преподавателей эвакуируют.

Также злоумышленники "заминировали" детскую музыкальную школу №2, там идет проверка помещений.

Как сообщалось ранее, к 8-30 утра по местному времени сообщения о минировании получили 20 с лишним владивостокских школ. Там прошли проверки. К настоящему времени таких учебных заведений уже 56.

"Школы после проверок восстанавливают работу", - говорится в сообщении.