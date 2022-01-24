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24.01.2022 12:36
Рубрика: Происшествия

Жителя Якутска арестовали за насилие над девочкой-инвалидом

Текст: Ольга Коваль

В Якутске суд арестовал 67-летнего местного жителя, подозреваемого в насилии над 16-летней девочкой-инвалидом.

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Как рассказали в пресс-службе республиканского СУ СК, страшное преступление произошло 19 января. Пенсионер заманил несовершеннолетнюю в свою квартиру, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил действия сексуального характера, после чего сбежал. Спустя два дня мужчину задержали и доставили в следственный отдел. На допросе он во всем сознался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней).

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

В ведомстве добавили, что правоохранителям известно и о других преступлениях фигуранта. Всех, кто пострадал от его действий, просят обратиться в следственный отдел по городу Якутску.

Пострадавшей девочке оказывают помощь психологи.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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