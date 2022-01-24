Борьба с киосками в Перми продолжается

В Перми предпринимателей, продающих газеты, теперь штрафуют за внешний вид киосков, хотя Конституционный суд уже вынес решение, что это незаконно.

Борьба за киоски развернулась в краевом центре еще в 2018 году, когда стали непредсказуемо меняться правила торговли и размещения ларьков - не только газетных, но и торговых. Тогда бизнесмены, представители СМИ и общественности обратились в суд, чтобы тот разъяснил правила игры и сделал их максимально прозрачными. Пришлось по инстанциям идти аж до Конституционного суда, который в конечном итоге вынес решение: размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях в Перми разрешено. О принципиальной поддержке истцов заявили тогда Ассоциация малоформатной торговли, Российский книжный союз, Союз предприятий печатной индустрии, представляющий интересы сообщества российских издателей печатных средств массовой информации.

Вроде бы точка была поставлена и малый бизнес должен был вздохнуть спокойно. Но вдруг - новая коллизия: решение Конституционного суда местные власти читают по-своему - так, что киоски ставить можно, но только строго установленного внешнего вида, размера и сделанные из конкретных (весьма дорогостоящих) материалов. Более того, киоск можно поставить около дома лишь в дополнение к предписанным властью "основным элементам" благоустройства, а если какого-то из них нет, то установка киоска будет незаконной. Предприниматели логично предположили: на то, чтобы привести НТО в соответствие, будет дано какое-то время - полгода, год. Ожидания не оправдались - власти, хотя и обещали отсрочку, просто перестали согласовывать так называемые колерные паспорта киосков, а их владельцев - штрафовать.

- Политика очень жесткая и что будет с нами дальше - решительно непонятно. А ведь люди хотят читать прессу, иметь возможность приобрести хлеб или овощи в киоске рядом с домом, - подчеркивает пермская предпринимательница Лидия Пигасова.

У проблемы есть еще одна сторона - в результате борьбы с киосками безработными станут десятки пермяков - пенсионеров, молодых мам с детьми, инвалидов. Позиция местных властей бьет и по карману жителей: выдавливание НТО снижает конкуренцию и провоцирует рост цен на необходимые продукты, лишает жителей арендного дохода, который они могли бы использовать на благоустройство территории, эксплуатацию дома. Не найдя понимания у местных властей, предприниматели и представители ТСЖ вновь обратились в Конституционный суд России: поскольку его решение понимается в ряде случаев с искажением смысла, нужны дополнительные разъяснения, чтобы окончательно снять все вопросы.