Четыре пермских ресторана наказали за работу в ночное время

В Перми во время рейда нашли четыре заведения общепита, работавших после 23 часов, несмотря на запрет деятельности в это время. Об этом сообщили в региональном министерстве безопасности.

Рейд был проведен сотрудниками правоохранительных органов в пермских ресторанах, кафе и барах. В Прикамье сейчас действуют санитарные ограничения, согласно которым, предприятиям общепита можно работать только до 23 часов.

Однако, несмотря на это, проверяющие обнаружили четыре заведения, где посетители веселились после указанного времени. Выяснилось, что там работали бары и дискотека. Сейчас всех виновных привлекут к административной ответственности. Штраф при этом может быть назначен в размере до трехсот тысяч рублей.