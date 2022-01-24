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24.01.2022 09:21
Рубрика: Происшествия

Четыре пермских ресторана наказали за работу в ночное время

Текст: Константин Бахарев
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В Перми во время рейда нашли четыре заведения общепита, работавших после 23 часов, несмотря на запрет деятельности в это время. Об этом сообщили в региональном министерстве безопасности.

Фото: iStock
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Рейд был проведен сотрудниками правоохранительных органов в пермских ресторанах, кафе и барах. В Прикамье сейчас действуют санитарные ограничения, согласно которым, предприятиям общепита можно работать только до 23 часов.

Однако, несмотря на это, проверяющие обнаружили четыре заведения, где посетители веселились после указанного времени. Выяснилось, что там работали бары и дискотека. Сейчас всех виновных привлекут к административной ответственности. Штраф при этом может быть назначен в размере до трехсот тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пандемия коронавируса COVID-19

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