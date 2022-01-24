Учитель из Ижевска в свободное время водит трамвай

В 46-й ижевской школе Рената Гафурова называют редким кадром. Во-первых, мужчины по-прежнему дефицит для российской системы образования. Во-вторых, он преподает русский язык и литературу, а по диплому может и удмуртский. В-третьих - в свободное от школы время... водит трамвай. Сам Ренат не видит в этом ничего необычного: просто делает то, что любит.

Каждый свой выходной в пять утра он садится за руль, а точнее, за пульт управления трамваем и ведет его по городскому маршруту N 11. Здесь он механик, физик и даже психолог: подбодрить ранних, порой замерзших пассажиров через громкоговоритель - обычное дело. Стихи или прозу из школьной программы в микрофон еще не читал - все еще впереди.

Ренат родился в Ижевске и в детстве жил в районе, где главным видом транспорта как раз и был трамвай. Потому со временем бывший вожатый (Ренат работал с детьми, уже будучи студентом) превратился в вагоновожатого. Почему? В школе, по местным меркам, Ренат зарабатывает неплохо - около 45 тысяч рублей. Это больше, чем средняя зарплата учителя в Удмуртии - 32 с лишним тысячи рублей. Как водитель трамвая, учитель получает намного меньше: он работает по совместительству, оплата сдельная, примерно 1,5-2 тысячи рублей за смену. Вряд ли это можно назвать полноценной подработкой. Так в чем смысл?

- Выучиться на водителя трамвая - детская мечта. И далось мне это не просто - как подготовка в космос, только без центрифуги! - рассказывает Ренат. - Ведь нужно и соответствовать по здоровью, и досконально знать техническую сторону вопроса. А я-то всегда считал себя гуманитарием.

Впрочем, даже превращаясь в "глубокоуважаемого вагоноуважатого", Ренат Гафуров все равно остается учителем. Правда, фразу "Осторожно, двери закрываются" он произносит только в трамвае. В школе, где Ренат Рустамович еще и завуч, двери его кабинета всегда открыты - и для учеников, и для коллег.

В семье 28-летнего Рената Гафурова преподавателей никогда не было, но повезло с учителями. Вопрос, куда поступать после 11-го класса, не стоял. Сначала была Казань и факультет географии, потом Удмуртский госуниверситет и филология. Вот уже четыре года он ведет русский и литературу в обычной ижевской школе. Учит других, учится сам, иногда на собственных ошибках.

- Самое трудное - объяснить сложное простым и понятным языком. Ведь любишь то, что понимаешь. Это относится и к предметам школьной программы, - считает Ренат.

Молодой преподаватель не перестает удивлять директора школы Ольгу Пушкареву: по ее словам, редко встретишь человека, который с таким уважением относился бы к своим ученикам. Даже к первоклассникам Ренат Рустамович обращается исключительно на "вы". А еще умеет найти общий язык с подростками, гасит любые конфликты и чувствует детей.

Плохо, когда у педагога нет времени на хобби, а одни подработки

Пока молодой педагог даже представить себе не может, что когда-то придется делать выбор: отказываться от какой-то из двух своих профессий. Но и не исключает, что такой вариант возможен, правда в совсем не близком будущем.

Между тем

Все ли учителя могут найти время на любимое хобби, которое к тому же приносит дополнительный доход? Или чаще это вынужденная подработка, необходимый "бонус" к зарплате?

В Башкирии, например, среднемесячный доход работников школ в 2021 году составил 34 тысячи рублей. Классным руководителям - плюс 7,1 тысячи рублей. По словам самих учителей, все зависит от стажа, достижений и от количества ставок. Больше всего сказывается на зарплате категория - за высшую платят почти 4,9 тысячи, за первую - три тысячи рублей. И все равно получается достаточно скромно.

Поэтому большинство учителей работают на две ставки и вынуждены подрабатывать. Большинство, если есть возможность, - репетиторами. Некоторые устраиваются по совместительству преподавать в колледжах. Но совмещать достаточно сложно. Если у тебя две ставки, ни на какие подработки сил не остается, - признаются педагоги со стажем.

В Астрахани средняя зарплата учителя - 31 тысяча рублей. И это на девять тысяч меньше средней по региону. Однако и эти деньги получают далеко не все. Педагоги часто берут подработку, но в школе это не афишируют. "Такая зарплата может быть, если у тебя две ставки, классное руководство и высшая категория. А ставка, напомню, 18 часов в неделю. Поэтому для меня репетиторство - как вторая работа. На него уходит по 3-4 часа в день, включая субботу. Без финансовой необходимости я бы проводил не больше одного занятия в день", - поделился один из педагогов по русскому языку.

А вот в Петербурге средняя зарплата чуть выше - почти 62 тысячи рублей. Но это - в среднем. Многие педагоги в Петербурге подрабатывают репетиторством: 500-900 рублей в час стоит 45 минут в онлайне. Два часа очного занятия - от 1,5 до 2 тысяч.

Подготовили Айгуль Камаева (Уфа), Наталья Коротченко (Астрахань), Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Мнение

Лариса Арачашвили, Учитель года-2019:

- Учитель обязан позволять себе хобби, ведь каждый день мы делимся огромным количеством энергии. Ее надо где-то брать! Плохо, когда у педагога нет времени на хобби, потому что оно все занято подработками - а это не только репетиторство, но и проведение свадеб, и даже торговля.

Подготовила Мария Агранович