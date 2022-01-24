Сегодня сразу в двух школах Кирово-Чепецка ученики распылили газовые баллончики. О происшествиях сообщила администрация города.

Первый случай произошел в школе №6 в районе 11:45. Учащийся 8 класса распылил баллончик - предположительно, перцовый - в раздевалке спортивного зала. Об инциденте сразу же сообщили в полицию и вызвали "скорую".

Шестерых детей, пострадавших от действия вещества, направили в Кирово-Чепецкую ЦРБ. Остальных учеников, которые находились на месте происшествия, осмотрели медики. На месте работает полиция: сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить мотивы ученика и обстоятельства случившегося.

Аналогичный случай произошел приблизительно в то же время в школе №4: там баллончик распылил ученик 6 класса. О пострадавших в результате его действий не сообщается.

"Просим родителей не допускать владение и ношение детьми любого вида оружия", - подчеркнули в мэрии Кирово-Чепецка.