В Орске из-за коммунальной аварии без воды остались 10 000 человек

Более 10 000 жителей второго по величине города Оренбуржья - Орска - остались без горячей и холодной воды из-за аварии. В зоне отключения находятся пять детских садиков, две школы, гимназия и социально-реабилитационный центр "Росток".

Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства Оренбургской области, ЧП произошло сегодня ночью. В орском поселке ОЗТП был поврежден подземный чугунный водовод диаметром 700 миллиметров. Без воды остались семь улиц Орска - Петровского, Гарина, Листопадная, Камышовая, Республиканская, Огнеупорная, Полевая, Гарина, а также два поселка - Степной и ОЗПТ.

Из-за аварии детсады сегодня не принимают детей, а школы работают в дистанционном режиме.

Несмотря на то что котельная, обеспечивающая теплом поселок ОЗТП, также попала в зону отключения, подача тепла жителям не прекращена - на объекте есть резервуар с запасом на двое суток. В социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей организован подвоз воды.

В Орск выехал глава минстроя области Александр Полухин. На поврежденном участке ведутся восстановительные работы.