В Пензе задержали напавшего на школьника мужчину

В Пензенской области задержан подозреваемый в нападении на 10-летнего ребенка, сообщили в прокуратуре региона.

По информации ведомства, в Пензе во дворе одного из домов днем 20 января неизвестный напал на ребенка и нанес ему несколько ударов по голове кухонным топориком. К счастью, мальчик остался жив, он был госпитализирован с травмой головы.

Как заявили в областном управлении СК, по подозрению в совершении этого преступления задержан 18-летний житель Бессоновского района. Орудие преступления изъято.

- Личность злоумышленника установлена благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции, - отметили правоохранители.