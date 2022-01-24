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24.01.2022 17:56
Рубрика: Общество

В Тольятти из "однушки" вызволили 120 истощенных собак

Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Тольяттинским зоозащитникам удалось попасть в квартиру к бывшей заводчице и забрать у нее больше сотни собак, которых она держала впроголодь, без ухода и выгула.

В неприспособленной для жизни "хрущевке" на улице Ленинградской волонтеров встретили лаем около 120 болонок и пуделей. Пол был усеян фекалиями, которые животные в конце концов поедали. На балконе лежало несколько трупиков щенков с выеденными животами. В пятницу волонтеры забрали первых 17 животных и выложили в Интернет видео. Пост о лающей домашней стае неухоженных собачек собрал в соцсетях тысячи просмотров и сотни отзывов. "Концлагерь, шок, треш, живодерня", "Такие "плодильни" надо закрывать, а хозяевам выписывать штрафы", - вот лишь некоторые из оценок.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
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На следующий день в Тольятти прибыли волонтеры из Казани, Ульяновска и Самары, забрав немалую часть истощенных питомцев. Были обращения и из Башкирии и даже из Сибири: люди готовы были ехать спасать собак, оказавшихся заложниками то ли людской алчности, то ли душевной болезни.

Сейчас большинство четвероногих размещено по приютам и передержкам, а кому-то из них уже нашли дом. "Впереди лечение, реабилитация и... море любви без воспоминаний о прошлой жизни", - пишут волонтеры. Между тем владелица квартиры уже просит вернуть ей несколько самых старых собачек. Зоозащитники против. А в полиции считают, что дама ничего не нарушила - заявлений от соседей на лай не поступало.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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