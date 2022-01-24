Доктор Шишонин рассказал, как снять отек с ног за пару минут

Известный врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал о том, как быстро помочь отекшим и усталым ногам.

По словам доктора, чаще всего ноги отекают из-за того, что ухудшается циркуляция крови по мелким сосудам. Поэтому необходимо дать капиллярам тренировку.

- Берете тазик и наливаете туда холодную воду. В этот тазик опускаете ноги и ждете физиологических эффектов, - советует подписчикам Александр Шишонин. - Что происходит? Ноги у вас начинают мерзнуть. Если вы не выдержите и вытащите их раньше времени, толку от этого не будет. Мерзнут они у вас какое-то время, а потом организм запускает работу капилляров. И ноги уже не так сильно замерзают, даже немного разогреваются.

По словам доктора, обычно это происходит через 1-2 минуты.

- Когда у вас возникнет этот рефлекс (вы почувствуете тепло в ногах), то дальше сидеть не нужно. Вы своего добились. - объясняет Александр Шишонин. - Вытаскивайте ноги и вытирайте полотенцем насухо.

Эффект от холодной ванны для ног будет длиться около двух часов. Реабилитолог рекомендует делать такую процедуры дважды в день - утром и вечером. И с каждым разом природный рефлекс будет "включаться" быстрее. Тренировка капилляров позволит добиться отличного эффекта за две недели практики.

Врач утверждает, что этот метод будет особенно полезен пациентам с варикозной болезнью, атеросклерозом и сахарным диабетом.