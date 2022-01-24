Губернатор рассказал, как привлечь молодежь в новосибирскую экономику

Вопросы подготовки и привлечения кадров для экономики Новосибирской области рассмотрели члены правительства на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова.

Глава региона отметил, что в области наблюдается устойчивый миграционный прирост населения. На это не повлияли сложные пандемийные годы.

- Чтобы студенты, будущие выпускники, вернулись на родину работать по специальностям, закрепились в нашем регионе, очень важно создать условия для их работы, - сказал Андрей Травников.

Губернатор обозначил основные механизмы для привлечения кадров в регион. Это целевая подготовка, целевые договоры, совершенствование целевого прогнозирования и вовлечение наиболее широкого круга работодателей в эту систему.

Об увеличении объемов подготовки кадров в вузах и колледжах доложили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой. По их данным, с 2018 по 2021 годы объем КЦП (контрольные цифры приема), ежегодно утверждаемый региональным правительством, увеличился на 1041 бюджетное место.

С 2018 года ведется активная работа по совершенствованию механизма влияния регионов на процесс принятия решений об объеме бюджетных мест в вузах. Ее осуществляет рабочая группа, а сейчас комиссия Госсовета РФ по направлению "Наука" под руководством губернатора Андрея Травникова.

Справка "РГ"

Объем КЦП для вузов Новосибирской области с 2018 по 2021 годы в среднем увеличился на 21,6 процента, в частности по программам бакалавриата - на 27,9 процента, по специалитету - на 15,3 процента, по магистратуре - на 9 процентов.