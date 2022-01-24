Губернатор рассказал, как привлечь молодежь в новосибирскую экономику

Новости

Трейлер: второй сезон "Чикатило" Сарика Андреасяна выйдет весной 12:35
У советника орловского губернатора прошли обыски 12:29
ЦБ отложил на полгода новый порядок для кредитных историй 12:19
Стартовали работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ 12:17
Российские ученые разработали лекарство от рака желудка 12:06
Лукашенко утвердил решение по охране госграницы Беларуси 12:04
Биржевой курс евро впервые с 14 января превысил 88 рублей 12:02
В Москве построено рекордное количество торговых центров 11:59
Британия отзовет некоторых сотрудников посольства на Украине 11:48
РПЦ переводит все массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн 11:39
МИД КНР назвал абсолютной ложью публикацию в Bloomberg 11:36
Сенатор Цеков: Напряженностью на Украине США хотят поднять ставки в переговорах с РФ 11:36
Новую противоракету России примут на вооружение в ближайшее время 11:21
Лыжник-паралимпиец из Коми стал шестикратным чемпионом мира 11:19
Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины 11:17
В ПФР напомнили, какие нестраховые периоды учитываются в стаже 11:15
В Туве введут жесткие ограничения из-за роста случаев COVID-19 10:51
В Подмосковье тестируют систему контроля усталости водителей такси 10:45
Стало известно о новой российской противокорабельной ракете 10:44
Составлен рейтинг "безналичных" регионов в России 10:41
В Швеции дрон санитарной авиации приняли за разведывательный беспилотник России 10:41
В ЕЭК утвердили повестку встречи премьер-министров стран ЕАЭС 10:40
Мужчина ограбил салон сотовой связи в Подольске на 1 млн рублей 10:39
Япония планирует усилить ограничения еще в 18 регионах страны 10:36
Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов под Ростовом 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 11:52
Рубрика: Власть

Губернатор рассказал, как привлечь молодежь в новосибирскую экономику

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Вопросы подготовки и привлечения кадров для экономики Новосибирской области рассмотрели члены правительства на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Глава региона отметил, что в области наблюдается устойчивый миграционный прирост населения. На это не повлияли сложные пандемийные годы.

Фото: Правительство Новосибирской области
Районы Новосибирской области бесперебойно снабжают углем

- Чтобы студенты, будущие выпускники, вернулись на родину работать по специальностям, закрепились в нашем регионе, очень важно создать условия для их работы, - сказал Андрей Травников.

Губернатор обозначил основные механизмы для привлечения кадров в регион. Это целевая подготовка, целевые договоры, совершенствование целевого прогнозирования и вовлечение наиболее широкого круга работодателей в эту систему.

Об увеличении объемов подготовки кадров в вузах и колледжах доложили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой. По их данным, с 2018 по 2021 годы объем КЦП (контрольные цифры приема), ежегодно утверждаемый региональным правительством, увеличился на 1041 бюджетное место.

С 2018 года ведется активная работа по совершенствованию механизма влияния регионов на процесс принятия решений об объеме бюджетных мест в вузах. Ее осуществляет рабочая группа, а сейчас комиссия Госсовета РФ по направлению "Наука" под руководством губернатора Андрея Травникова.

Справка "РГ"

Объем КЦП для вузов Новосибирской области с 2018 по 2021 годы в среднем увеличился на 21,6 процента, в частности по программам бакалавриата - на 27,9 процента, по специалитету - на 15,3 процента, по магистратуре - на 9 процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом