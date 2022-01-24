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24.01.2022 09:15
Рубрика: Происшествия

На Алтае родители воспитывали ребенка, выставляя голым на мороз

Текст: Татьяна Кузнецова

В Алтайском крае следственные органы и прокуратура начали проверку по сообщениям в соцсетях о жестоких методах воспитания маленького мальчика. Родители выставили малыша голым на мороз.

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Очевидцы в социальных сетях написали, что такие способы воспитания детей практикует многодетная семья, проживающая в одном из сел Шелаболихинского района. Они воспитывают троих детей и уже стоят на учете в органах опеки.

- После публикации видео, на котором виден мальчик, стоящий без одежды на улице, начата доследственная проверка, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что в семья стояла на учете. Поэтому будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, которые осуществляют контроль за такими семьями.

В прокуратуре Алтайского края также в ходе поверки планируют оценить не только ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, но и работу сотрудников органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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