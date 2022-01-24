На Шерегеше заработала уникальная программа скидок для жителей Кузбасса

На горнолыжном курорте Шерегеш в тестовом режиме стартовала программа лояльности для туристов из Кузбасса. Скидки, которые смогут получать ее участники, составят от пяти до двадцати процентов. Другим регионам, возможно, стоит последить за этим экспериментом.

Десятипроцентную скидку на Шерегеше для своих уже начали предоставлять на подъемнике. Фото: Сергей Гавриленко

10-процентную скидку уже предоставляют на подъемнике сектора Е при расчете через турникет. В список войдут подбрасывающая канатная дорога и дневные ски-пассы. "Интерес туристов к Шерегешу вырос за последние два года, - отмечает зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. - Повышенный спрос влияет на цены. Поэтому была поставлена задача запустить программу лояльности для местных жителей. Ни на одном горнолыжном курорте страны подобного нет. Мы проверяли".

После оформления платежная карта любого банка становится льготным пропуском на курорт. С 1 марта со скидкой в Шерегеше начнут продавать абонементы на разные подъемники (эта услуга одна из самых востребованных). А летом тестировать программу будут в пунктах проката, кафе, ресторанах и гостиницах. К началу следующего зимнего сезона кузбасские туристы смогут получать скидки на проживание.

"Программа лояльности поможет бизнесу привлечь дополнительных клиентов, - уверен директор управляющей компании СТК "Шерегеш" Алексей Стоянов. - Некоторые компании по собственной инициативе тоже создают льготные условия для земляков. На некоторые подъемники можно приобрести дневной абонемент всего за 960 рублей". И прокаты снаряжения, по его словам, работающие в поселке, а не на горе, тоже предлагают комфортные цены.

"Что же касается нашей программы, - продолжает Стоянов, - то уже определился ряд потенциальных ее участников, ведутся активные переговоры. На курорте работают более двухсот предпринимателей. И мы уверены, что количество наших партнеров будет расти в геометрической прогрессии. Программа, рассчитанная на длительный срок, станет всесезонной".

Ближе к маю предусмотрен переход на цифровую процедуру регистрации участников программы, чтобы к ней можно было подключиться в личном кабинете не выходя из дома. И перечень услуг, доступных со скидками, расширится. "Пока скидочный код, привязанный к банковской карте, можно использовать, приложив ее к терминалу, - уточнил Стоянов. - Система максимально защищена от мошенничества".

Как вам это?

Наталья Косьмина, председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг":

- Мне понравилась инициатива кузбассовцев. Классная идея. Несмотря на то что Шерегеш пользуется популярностью, организаторы программы лояльности молодцы, что стали поддерживать местных жителей. Дают возможность отдохнуть и своим.

А в Сочи, например, цены на горнолыжных курортах рассчитаны на платежеспособных туристов - там могут позволить полноценный отдых зимой в основном москвичи и петербуржцы. Если на Шерегеше на некоторые подъемники дневной абонемент можно купить за 960 рублей, то на сочинских ски-пасс на одного человека в день в разгар сезона обойдется в 4-4,5 тысячи. Так что пример кузбассовцев прекрасный повод перенять инициативу и сделать наши горнолыжные курорты доступными для сочинцев.

Наталья Бортникова, замначальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

- У нас не первый год действуют свои программы лояльности. Не только для своих, но и жителей других регионов. Они предусматривают скидки для работников образования, культуры и здравоохранения до 15 процентов, а для пенсионеров - до 20. Программ именно для жителей края у нас нет. Но в Белокурихе они не платят курортный сбор - 50 рублей в сутки.

Подготовили Ирина Белова, Татьяна Кузнецова