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24.01.2022 11:31
Рубрика: Экономика

Увеличены размеры пособий для одиноких родителей и беременных

Текст: Ольга Игнатова
С начала 2022 года увеличен размер ежемесячного пособия одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, и женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности.

По закону, величина этих выплат, как напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Хакасии, зависит от регионального прожиточного минимума. Так, размер пособия одиноким родителям составляет 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Ежегодно величина прожиточного минимума увеличивается. Соответственно возрастает и размер пособия. В Хакасии в нынешнем году прожиточный минимум на ребенка составляет 13 009 рублей. Сумма пособия теперь равна 6504 рублям, что на 250 рублей больше, чем в предыдущем году.

А, например, в Санкт-Петербурге региональный прожиточный минимум на ребенка равен 12 055 рублям. Размер ежемесячной выплаты при этом - чуть более 6 тысяч рублей.

В Москве при прожиточном минимуме на ребенка в 16 174 рубля размер пособия составит 8 с небольшим тысяч рублей.

Данный вид пособия назначается на год. Затем право на него нужно снова подтверждать.

Фото: iStock
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Аналогичная ситуация и с пособием для беременных, размер которого составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. На 2022 год величина прожиточного минимума в Хакасии установлена в размере 14 069 рублей. Соответственно сумма ежемесячной выплаты составляет в этом году 7034 рубля. Это на 827 рублей больше, чем в 2021 году. В Москве для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 21 371 рубль. Соответственно размер пособия беременной женщины равен почти 10 700 рублям. Это пособие получают женщины с невысоким доходом в семье. Его выплачивают ежемесячно до момента родов.

Пособия за январь в увеличенном размере обеим категориям получателей будут перечислены в феврале.

Ранее "Российская газета" рассказала, насколько увеличились детские выплаты в 2022 году.

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