В Кузбассе трое детей с отцом погибли от отравления угарным газом

Следователи в Новокузнецке выясняют обстоятельства смерти троих детей и их отца.

Сообщение о том, что в одном из городских частных домов обнаружены тела двоих мальчиков - десяти и трех лет, семилетней девочки и 44-летнего мужчины, поступило в экстренные службы накануне около шести часов вечера по местному времени. Видимых признаков насильственной смерти прибывшие медики на телах не обнаружили. С того же адреса "скорая" госпитализировала 31-летнюю женщину. У нее диагностировали отравление угарным газом.

По версии следствия, на то, что из частного дома, где проживает многодетная семья, уже несколько дней никто не выходит, обратили внимание соседи. Они и позвонили в службу "112".

- При осмотре места происшествия было установлено, что в доме печное отопление, и в корпусе печи есть трещины, что как раз и могло способствовать распространению продуктов горения, - уточнили в пресс-службе СК РФ. - Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначен ряд экспертиз, включая пожарно-техническую - для определения источника задымления. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

По предварительным данным, семья на профилактическом учете не состояла.