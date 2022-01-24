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24.01.2022 14:41
Рубрика: Общество

В Кемеровской области выявили первого зараженного штаммом "омикрон"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Первый пациент с коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон", выявлен в Кузбассе. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, упомянутый геновариант SARS-CoV-2 обнаружен в биологическом материале больного при проведении молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя COVID-19.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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- По данным эпидемиологического анамнеза, больной за пределы Кемеровской области не выезжал. Заболевание у него протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции. На данный момент уже определены лица, которые контактировали с инфицированным, они обследованы методом ПЦР, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

За минувшие сутки в области, по данным штаба по охране здоровья населения, официально выявлено 347 случаев коронавирусной инфекции - на 24 случая больше, чем накануне. Восемь пациентов скончались. Медицинскую помощь сейчас получают 5887 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится более 15,2 тысячи человек.

В течение недели количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось практически в два раза, при этом около тридцати процентов заболевших - дети. Зампредседателя областного правительства по вопросам социального развития Алексей Цигельник сообщил, что на выходных в Кузбасс поступила партия детской вакцины "Спутник М" (почти две тысячи доз), которую можно ставить подросткам в возрасте от 12 лет. Прививать ею будут только на добровольной основе.

Сейчас в Кемеровской области уже привито более 1,1 миллиона человек - 67,7 процента всех подлежащих вакцинации. 228,2 тысячи жителей области ревакцинировались. Коечный фонд, развернутый в стационарах, перепрофилированных под лечение ковидных больных, занят на 78 процентов. В случае ухудшения эпидситуации медицинские организации перейдут на экстренный режим работы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Пандемия коронавируса COVID-19

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