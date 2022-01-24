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24.01.2022 09:25
Рубрика: Власть

В Правительстве России обсудили газификацию и экологию Красноярского края

Газификация Красноярского края стала одной из тем совещания, которое провели заместители председателя Правительства России Виктория Абрамченко и Александр Новак. В обсуждении важных для региона вопросов приняли участие полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, вице-премьер правительства края Сергей Верещагин, представители Минэнерго и Минприроды России, ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз", научных объединений.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Александр Новак подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется регионам, где нет магистрального газа - это Красноярский край и Иркутская область.

По словам Виктории Абрамченко, повышение доступности природного газа в субъектах СФО является одной из важнейших задач, необходимо, чтобы профильные ведомства вместе с бизнесом и регионами разработали наиболее эффективные сценарии. Это позволит улучшить сложную экологическую ситуацию. "Проблема качества воздуха во многих регионах связана не только с промышленными выбросами, но и с использованием угля при отоплении. Мы регулярно получаем жалобы от граждан в связи с так называемым черным небом. Для городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха вопрос газификации и альтернативных источников стоит особенно остро", - подчеркнула вице-премьер.

В правительстве региона напомнили, что газификация Красноярского края предполагается благодаря строительству магистрального экспортного газопровода "Сила Сибири-2" с трассировкой параллельно Транссибу севернее его на 100-200 километров и в направлении с запада на восток региона. На данный момент этот вариант является оптимальным. Сейчас схемы газоснабжения и газификации края актуализированы и находятся на рассмотрении в ПАО "Газпром".

"Мы, конечно, очень ждем "Силу Сибири-2", участка, который будет проходить через нашу территорию. По нашим прогнозам, порядка шести миллиардов кубометров у нас будет потребление газа. В начале марта мы завершим разработку топливно-энергетического баланса края и готовы дальше обсуждать и взаимодействовать со всеми для актуализации цифр и расчетов", - отметил Сергей Верещагин.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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"Необходимо найти такой сценарий, при котором газификация регионов СФО будет экономически эффективной. При этом важно сохранять комплексный подход при решении вопроса, рассматривать перспективы газификации регионов с учетом общего потенциала округа", - резюмировал Александр Новак.

Сергей Верещагин также доложил о мерах по улучшению экологической ситуации в Минусинске. Красноярский край ведет работу по включению ряда городов в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Предварительно Минусинск вошел в расширенный список участников проекта. В перспективе южная столица края сможет претендовать на федеральное финансирование мероприятий по улучшению экологии. Дополнительно краевые власти принимают комплекс мер, чтобы ситуацию там улучшить, в том числе усиливают экологический надзор, прорабатывают мероприятия по переводу частного сектора на электроотопление, закрытию малоэффективных котельных, использованию альтернативных источников топлива.

Отметим, улучшение экологической обстановки в крае губернатор Александр Усс обсуждал в ходе рабочей встречи с Викторией Абрамченко.

Справка

Согласно актуальным схемам газоснабжения и газификации Красноярского края в регионе будут газифицированы 27 муниципальных образований - 11 городов и 16 муниципальных районов. Потенциальными потребителями станут объекты промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

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