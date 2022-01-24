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24.01.2022 17:41
Рубрика: Происшествия

Жители двух районов Махачкалы остались без света

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Во второй половине понедельника в Махачкале произошло технологическое нарушение на главной понизительной подстанции, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Фото: Федор Савинцев / ТАСС
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В зоне отключения электричества оказалась часть потребителей Советского и Кировского районов города.

"Бригады филиала "Дагэнерго" с привлечением спецтехники продолжают проведение всех необходимых работ, чтобы вернуть махачкалинцам энергоснабжение, нарушенное в результате халатности сторонних лиц", - говорится в сообщении.

В оперативном устранении поломки задействованы 12 специалистов.

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