Жители двух районов Махачкалы остались без света

Во второй половине понедельника в Махачкале произошло технологическое нарушение на главной понизительной подстанции, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

В зоне отключения электричества оказалась часть потребителей Советского и Кировского районов города.

"Бригады филиала "Дагэнерго" с привлечением спецтехники продолжают проведение всех необходимых работ, чтобы вернуть махачкалинцам энергоснабжение, нарушенное в результате халатности сторонних лиц", - говорится в сообщении.

В оперативном устранении поломки задействованы 12 специалистов.