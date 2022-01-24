Где найти старинную крепость с тайным ходом, захабом и собором-куличом

В России несколько великих рек: Волга, Дон, Енисей, Лена, Обь, Амур. А Великой названа небольшая речка, на берегах которой стоит древний город Псков. Здесь хорошо понимают свою древнерусскую идентичность, стараются ее подчеркивать. Корреспондент "Российской газеты" проверил, что туристы могут посмотреть в Пскове и окрестностях.

Кром и Окольный город

Здесь сохранилось довольно много средневековых объектов каменного строительства, представляющих огромную историческую ценность. Но и в современных деталях пытаются сохранить этот богатырский дух.

Псков может похвастаться не только кремлем. Население прибывало, поэтому появился Окольный город, который тоже обнесли стеной. Сегодня мы можем полюбоваться на Покровскую башню. Ее первый ярус вырубили в скале. Одна из крупнейших в Европе, между прочим, - 90 метров в окружности. Выдерживала осаду Стефана Батория.

А вот сердцем древнего города является кремль. Только здесь он называется Кром. Общий корень со словом "укромный", то есть укрытый. Вот и назвали так прекрасное укрытие от врагов. А они всегда найдутся.

Вход за крепостные стены бесплатный. Если захотите узнать подробности, можете взять билет в один из музеев. Все справедливо. Так что по кремлевским площадям гуляют как псковичи, так и приезжие.

Тут издревле были укрепления из бревен, но в XIV веке возвели каменные стены. Попадаете сначала в Довмонтов город. К XIII веку тут сформировался посад - это, как бы мы сказали сегодня, частный сектор за кремлевскими стенами. Город ведь разрастался. При нападении супостатов жители сбегали отсюда в Кром.

Главное украшение - белоснежный Троицкий собор. А сам кремль находится на узкой полоске земли между рекой Великой и впадающей в нее Псковой. В закатном солнце он выглядит особенно величественно. На морозе здесь можно выпить горячего сбитня для согрева, закусить печатным пряником.

Старый Изборск

Псковская земля привлекательна не только областным центром. Давайте выглянем за его пределы.

Ассоциация самых красивых деревень России включила в свой перечень уже более 40 населенных пунктов. Дело для развития внутреннего туризма очень нужное. Но все-таки Старый Изборск стоит тут особняком.

Первое упоминание этой деревни относится к 862 году! Собственно, сама Русь в письменных источниках встречается лишь немногим раньше. Псков моложе Изборска. В общем, вот они истоки и корни.

Конечно, от деревянного зодчества IX и ближайших к нему веков до нас ничего не дошло. Поэтому побродить среди руин не получится. Главная достопримечательность - это крепость на Жеравьей горе. По здешним меркам новострой, всего-то XIV век.

В поселке много просто красивых домов, на которых приятно остановиться глазу и видоискателю фотоаппарата. Обычные деревеньки порой выглядят просто убого. А здесь есть памятники архитектуры регионального значения. Например, изба Метлина с деревянными колоннами. И время постройки не такое давнее: 1929 год. Или усадьба купца Семенова - по статусу владельца понятно, что дореволюционная постройка. Даже здания, ничем особо не выделяющиеся, выглядят добротно. Чистота и хозяйственность.

Съемки "Андрея Рублева"

Изборскую крепость Андрей Тарковский использовал при съемках "Андрея Рублева". Когда татары осаждают Владимир, зритель видит в кадре то собственно город на Клязьме, то Изборск. Но из-за деревянных декораций невозможно понять, где что.

Вход в музейный комплекс стоит всего сто рублей. Архитектурный ансамбль крепости относится к XIV-XVII векам. Типичная застройка: стена, башни, церковь. Одна из самых мощных башен - Плоская - до нас не сохранилась. Ее фундамент раскопали только в 2011 году.

Рядом с ней находился захаб - его очертания видны поныне. Это длинный узкий коридор от внешних ворот к внутренним. Когда захватчики прорывали первый рубеж обороны, они оказывались в каменном мешке под перекрестным дождем из стрел защитников крепости.

Есть в крепости и тайный ход к воде. Сделали ступенчатую траншею длиной около 40 метров, на 16 метров она спускается с холма. Своды из плитняка обложили дерном. Был еще тайный вылаз.

Иногда требовалось послать в Псков за подмогой. Довольно узкая щель, заложенная камнями, но без раствора. Ночью кладку разбирали, выпускали гонца. Он скатывался по крутому склону, где точно неудобно было бы стоять лагерю врага, плюхался в заболоченную речку Смолку и пробирался к своим. С середины XIV по начало XVI столетия крепость выдержала восемь осад.

Зимой тут ходить одно наслаждение - настолько все нежно укутано снежным покровом. Пасхальным куличом на белой скатерти стоит Никольский собор.

В гостях у Пушкина

Давайте выйдем из крепости и пройдем к Словенским ключам. Так как потоки бегут по известняку, минерализация у них очень сильная. Родники питают Городищенское озеро. У самого берега оно не замерзает. Там плавают утки и лебеди.

Поселок Пушкинские Горы своим названием свидетельствует о связи с великим поэтом. В окрестностях находится его родовое имение Михайловское. Добираться сюда непросто. Есть автобусное сообщение с Псковом и Санкт-Петербургом. При желании есть, где остановиться и перекусить. Заведения вполне приличные.

Дома у Пушкина как-то по-особенному чувствуешь строки: "Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит". Ну да, ты ведь сам видишь ту же картину, что и поэт 200 лет назад.

До музея-заповедника в Михайловском от автостанции идти около часа. На месте можно заплатить за посещение барской усадьбы, цены не кусаются. Но даже просто прогуляться по приусадебному парку - уже возможность проникнуться атмосферой. Совсем не сложно представить среди этих снегов людей позапрошлого столетия, которые стали ближе и понятнее нам во многом благодаря Пушкину.

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