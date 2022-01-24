Гидрометцентр: Неделя в Петербурге начнется с аномально теплой погоды

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с аномально теплой погоды. Температура воздуха в городе будет такая же, как ночью в Сочи.

Главный синоптик страны Роман Вильфанд объяснил, с чем это связано.

"Перенос воздушных масс - по периферии циклона, центр которого над Шпицбергеном", - приводит слова специалиста РИА Новости.

В Северной столице 24 января прогнозируется оттепель. Воздух в городе на Неве может прогреться до +3 градусов, что выше климатической нормы на 8 градусов. В среду температура понизится, а затем снова повысится, пообещали в Гидрометцентре.