Корабли Балтфлота вышли из Балтийска в дальний поход

Корветы Балтийского флота "Стойкий" и "Сообразительный" вышли из Балтийска в дальний поход. Как сообщили в Минобороны РФ, в походе корабли примут участие в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Кроме того, корветы обеспечат военно-морское присутствие и проведут демонстрацию Андреевского флага в различных районах Мирового океана.

"Экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений", - отметили в военном ведомстве. Также экипажи палубных вертолетов Ка-27, базирующиеся на корветах, проведут летные смены в море. Помимо этого они проведут тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

На кораблях находятся группы антитеррора морской пехоты Балтийского флота. Во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливов черные береты проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.