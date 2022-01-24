КС РФ разъяснил порядок увольнения работников, обязанности которых переданы на аутсорсинг

Сотрудники, обязанности которых отданы на аутсорсинг, подлежат увольнению на тех же условиях, что и увольняемые по сокращению штата. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучив жалобу Андрея Пешкова из Мурманской области.

С 2015 года Пешков работал в филиале "Центра по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - ФКУ "ЦОКР") по Мурманской области. И был рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. Местом его работы был город Оленегорск, а затем Мурманск. Но в 2020 году функции обслуживания зданий ЦОКР были переданы на аутсорсинг. Пешкову предложили переезд в карельский город Кемь или в поселок Архангельской области. Позднее предлагали работу в Петербурге - дворником, комендантом. После отказа уволили по статье 77 Трудового кодекса РФ "Отказ от продолжения работы из-за изменений условий договора".

По мнению Андрея Пешкова, его должны были уволить по сокращению штата. Но суды посчитали, что работодатель был прав. Противоречие между участниками спора разрешил КС РФ. Статья 77 ТК признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку она "не предполагает изменения работодателем в одностороннем порядке определенного сторонами условия трудового договора о месте работы работника в связи с заключением работодателем с третьим лицом гражданско-правового договора, исключающего возможность выполнения работником своей прежней работы в том же обособленном структурном подразделении, а также не предполагают увольнения такого работника в случае его отказа от работы в другой местности".

Статья 77 Трудового кодекса признана высшим судом не противоречащей Конституции РФ

- В основе увольнения лежит не волеизъявление работника, отказавшегося от продолжения работы в новых условиях, а невозможность предоставления такому работнику той трудовой функции, которая обусловлена заключенным с ним договором, - указал КС. - Этот работник оказывается в одинаковом положении с работником, должность которого сократили. Ведь для обоих нет работы по причинам, не связанным с их личным желанием или поведением. Дело Андрея Пешкова подлежит пересмотру.