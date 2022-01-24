На Вологодчине COVID-19 без симптомов будут контролировать по телефону

В Вологодской области пациенты, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, но при этом нет симптомов, будут получать медицинскую помощь по телефону. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Всем бессимптомным пациентам будет выдаваться электронный больничный, на 10-12 день болезни они должны проходить повторное тестирование на определение вируса в организме.

Время от времени им будут звонить из поликлиник и узнавать, как дела. При ухудшении самочувствия самим пациентам нужно немедленно уведомить об этом медицинскую организацию.

Точно также по телефону врачи будут вести и всех тех, кто находился в контакте с заболевшими. Личные данные пациентов медикам передадут санитарные врачи. Контактные лица также должны сдавать тесты на коронавирус и в случае ухудшения ситуации им следует обращаться в поликлинику.

В Вологодской области врачи приходят на дом к пациентам даже с легким течением коронавируса. Если COVID-19 не подтвержден, но установлен факт ОРВИ, то нужно ориентироваться на самочувствие и температуру тела. При температуре до 38 градусов можно идти в поликлинику, если она выше - следует вызывать врача на дом.