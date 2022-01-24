Петербург и Ленобласть объединили усилия против пандемии

Северная столица и Ленинградская область синхронизировали работу по борьбе с коронавирусом и обеспечению жителей регионов медицинской помощью. Отныне два региона не делят пациентов на "своих" и "чужих" - это было подчеркнуто на совместном заседании правительств Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Десятки тысяч петербуржцев выезжают в Ленобласть не только на отдых. Многие живут на ее территории постоянно. Как следствие - в случае заболевания они обращаются к медикам области. В свою очередь Петербург готов принять областных пациентов.

- Помощь больным коронавирусом оказывается независимо от того, в каком именно регионе эти граждане зарегистрированы. При необходимости они будут госпитализированы. Если человек с областной регистрацией обратится в амбулаторное звено - например, придет в поликлинику с жалобами на температуру, ему в приеме не откажут. Кроме того, мы с областью постоянно обмениваемся информацией по лицам, контактирующим с больными коронавирусом. Чтобы контактный человек, вернувшись в свой регион, соблюдал самоизоляцию, - подчеркнула начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева.

На сегодня в Северной столице развернуто восемь тысяч коек для пациентов с коронавирусом, Ленобласть имеет около двух тысяч таких коек, и больных по возможности лечат именно на территории региона пребывания. Кроме того, петербуржцы и жители Ленобласти могут сделать прививки там, где им наиболее удобно.