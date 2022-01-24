Петербурженка в коме и на ИВЛ смогла выносить ребенка

Новости

Власти Греции разослали экстренное предупреждение о снегопаде 14:06
В Минске пройдет международная конференция о геноциде в годы ВОВ 13:58
Женщины заняли большинство министерских кресел в правительстве Чили 13:57
В Совфеде обсудят деятельность "ставленников антироссийских центров" 13:50
Глава ВОЗ назвал условие завершения пандемии COVID-19 в этом году 13:49
Ученые нашли 100 таинственных частиц Х на Большом адронном коллайдере 13:48
В России за три года создадут 210 образовательно-производственных кластеров 13:26
Трассу М-12 планируется построить в два раза быстрее - за три года 13:22
Новый "Человек-паук" обошел "Короля льва" и "Мир Юрского периода" 13:18
Число самозанятых в России достигло четырех миллионов 13:17
Почта России разрешила оплачивать любые посылки картой курьеру 13:16
Хуснуллин заявил о перевыполнении плана по дорожному строительству 13:14
Российский фондовый рынок вернулся к уровням конца 2020 года 12:59
Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении 12:58
Кабмин выделит 11 млрд рублей под новую развязку на ЦКАД 12:57
Мишустин упростил закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями 12:57
Врач назвал продукты для профилактики ОРВИ и гриппа 12:56
В Подмосковье подняли зарплаты учителям и воспитателям 12:47
В Подмосковье одинокие пенсионеры получат надбавку к пенсии 12:40
Курс доллара на бирже превысил 78 рублей впервые с весны прошлого года 12:38
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению 12:37
Трейлер: второй сезон "Чикатило" Сарика Андреасяна выйдет весной 12:35
У советника орловского губернатора прошли обыски 12:29
ЦБ отложил на полгода новый порядок для кредитных историй 12:19
Стартовали работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 13:09
Рубрика: Общество

Петербурженка в коме и на ИВЛ смогла выносить ребенка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врачи спасли 36-летнюю петербурженку и ее ребенка. Женщина в беременность заболела коронавирусом и 28 дней провела на ИВЛ, двое суток была в коме, но смогла победить коварную болезнь, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на больницу №38 имени Семашко, где вели этот сложный случай.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Смольный сообщил, каким пациентам нельзя приходить в поликлиники

Для петербурженки это первая беременность. Протекала она сложно, и в начале декабря прошлого года ее положили на сохранение в роддом №6. И тогда выяснилось, что у петербурженки помимо проблем с вынашиванием ребенка, которые явились причиной госпитализации, есть еще и коронавирус.

Женщину перевели в больницу №38. Пациентке поставили диагноз "внебольничная двусторонняя вирусная пневмония". Ее состояние оценивалось изначально как средне-тяжелое, но ухудшалось буквально на глазах. КТ показало, что у петербурженки поражено 75 процентов легких, а когда начался цитокиновый шторм, врачи перевели пациентку на аппарат ИВЛ.

Началась борьба за жизнь пациентки и ее ребенка. За состоянием женщины следила целая бригада врачей, регулярно консультировали докторов специалисты минздрава России. Но болезнь не отступала. В середине декабря женщину ввели в искусственную кому. Питательные вещества она получала через трахеостому, токсины из крови выводились через процедуру гемосорбции.

Все это время врачи следили за состоянием ребенка. Прогнозы были самые разные, в том числе и неблагоприятные. Но малыш продолжал развиваться в утробе вопреки всему тому, что происходило в это время с его матерью. Врачи приняли решение вести беременность - и победили.

Болезнь начала отступать. Спустя двое суток женщину вывели из искусственной комы. 5 января убрали аппарат ИВЛ, с 7 января она смогла питаться самостоятельно, без трахеостомы. Уже 11 января петербурженку перевели в обычную палату на дородовом отделении. Издание отмечает, что к 24 января пациентка полностью выздоровела и отправилась на роды.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе