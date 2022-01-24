Петербурженка в коме и на ИВЛ смогла выносить ребенка

Врачи спасли 36-летнюю петербурженку и ее ребенка. Женщина в беременность заболела коронавирусом и 28 дней провела на ИВЛ, двое суток была в коме, но смогла победить коварную болезнь, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на больницу №38 имени Семашко, где вели этот сложный случай.

Для петербурженки это первая беременность. Протекала она сложно, и в начале декабря прошлого года ее положили на сохранение в роддом №6. И тогда выяснилось, что у петербурженки помимо проблем с вынашиванием ребенка, которые явились причиной госпитализации, есть еще и коронавирус.

Женщину перевели в больницу №38. Пациентке поставили диагноз "внебольничная двусторонняя вирусная пневмония". Ее состояние оценивалось изначально как средне-тяжелое, но ухудшалось буквально на глазах. КТ показало, что у петербурженки поражено 75 процентов легких, а когда начался цитокиновый шторм, врачи перевели пациентку на аппарат ИВЛ.

Началась борьба за жизнь пациентки и ее ребенка. За состоянием женщины следила целая бригада врачей, регулярно консультировали докторов специалисты минздрава России. Но болезнь не отступала. В середине декабря женщину ввели в искусственную кому. Питательные вещества она получала через трахеостому, токсины из крови выводились через процедуру гемосорбции.

Все это время врачи следили за состоянием ребенка. Прогнозы были самые разные, в том числе и неблагоприятные. Но малыш продолжал развиваться в утробе вопреки всему тому, что происходило в это время с его матерью. Врачи приняли решение вести беременность - и победили.

Болезнь начала отступать. Спустя двое суток женщину вывели из искусственной комы. 5 января убрали аппарат ИВЛ, с 7 января она смогла питаться самостоятельно, без трахеостомы. Уже 11 января петербурженку перевели в обычную палату на дородовом отделении. Издание отмечает, что к 24 января пациентка полностью выздоровела и отправилась на роды.