В Поморье треть бюджетников перевели на удаленку

С сегодняшнего дня 30 процентов бюджетников Архангельской области в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции переводятся на дистанционную работу. В этом списке - госслужащие и работники областных исполнительных органов власти, подведомственные им учреждения и предприятия (за исключением государственных медицинских организаций), муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления, а также подведомственные им бюджетники.

- В отношении госслужащих, областных органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственных им учреждений это требование является обязательным с 24 января, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора № 28-у. Документ размещен на сайте правовой информации. Рекомендация по переводу на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников дана всем остальным работодателям региона.

Отметим, что в воскресенье в Архангельской области было выявлено 955 новых случаев заболевания COVID-19.