В аэропорту Пулково зарезали таксиста

В Петербурге на территории аэропорта Пулково в своей машине был зарезан 26-летний гражданин Таджикистана, подрабатывавший в Северной столице таксистом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Машину Volkswagen Polo с телом погибшего водителя в салоне нашли на съезде с пандуса. Мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений. Ему нанесли удары в горло и затылок.

Сотрудники правоохранительных органов уже изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что в машине изначально находились четыре человека.

Предполагается, что таксист привез в аэропорт троих клиентов и при въезде в Пулково между пассажирами и водителем возник конфликт, переросший в поножовщину.

Личность погибшего установлена, известно, что в России он проживал нелегально. Нападавших ищут. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".