В Мурманске установилась рекордно теплая за последние 29 лет погода

Во время оттепели 24 января 2021 года в Мурманске оказался побит температурный максимум этого дня за последние 29 лет.

Как сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, около 12.00 температура воздуха поднялась до плюс 5,2 градусов. Предыдущий максимум составлял плюс 3,3 градуса в 1993 году.

Правда, абсолютный максимум температуры воздуха в столице Заполярья в январе пока не побит: в 1949 году он составил плюс 7 градусов.

Потепление вызвано глубоким активным циклоном, который смещается с Исландии в Баренцево море. Он принес в Мурманскую область теплые воздушные массы из Атлантики и вызвал резкое усиление ветра. На побережье Мурмана 24 января скорость юго-западного ветра в порывах составляет 23-28 метра в секунду. На севере побережья Норвегии и юго-западе Баренцева моря наблюдается опасное волнение 8-9 метров, которое сохранится до утра 25 января 2022 года.

25-26 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах небольшой снег, преобладающая температура воздуха минус 3 - минус 8 градусов, при прояснениях минус 10 - минус 15, ночью 26 января местами до минус 19 градусов.