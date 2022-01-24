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24.01.2022 10:18
Рубрика: Происшествия

В Петербурге в шестиэтажном здании произошел крупный пожар

Текст: Татьяна Тюменева

В Петербурге пожар охватил 300 квадратных метров жилого здания. К тушению пожара в шестиэтажном доме на Лиговском проспекте, 44 привлечено 16 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС.

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Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров, теперь - в три раза больше. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В жилом шестиэтажном здании происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - сказано в информации.

В Telegram-канале ГУ МЧС России по Северной столице уточнено, что пожару присвоен повышенный ранг. Горящее здание - памятник архитектуры регионального значения, построенное в стиле модерн в начале XX века.

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