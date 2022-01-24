Житель Петербурга напал на кассира за просьбу надеть маску

Уголовное дело заведено на жителя Северной столицы, разбившего банку со сметаной о голову кассира одного из сетевых магазинов Выборгского района. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 19 января. Покупатель в ответ на закономерную просьбу мужчины-кассира надеть маску, бросил в него пластиковую банку со сметаной. Пострадавший получил ссадины на шее и обратился в полицию. Происшествие попало на видео.

Нарушителю грозит обвинение по статье 116 УК РФ ("Побои").