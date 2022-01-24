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24.01.2022 18:18
Рубрика: Общество

Жителей Поморья и НАО предупредили о сильной метели

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В Поморье и НАО готовятся к сильной метели, а местами даже снежной буре. Управление МЧС России по Ненецкому автономному округу предупреждает о том, что сегодня ночью в регионе ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В первую очередь, ведомство просит подготовиться к ненастью поселкам Амдерма и Усть-Кара.

Фото: Алена Палажченко/РГ
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Жителей просят плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а при выходе на улицу держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

На дорогах НАО введены ограничения: главный зимник округа между Нарьян-Маром и Усинском закрыт для всех видов транспорта до 19 часов 25 января в связи с недостаточной видимостью. А в Тельвиску дорога открыта только для транспорта грузоподъемностью до 20 тонн.

Тем временем в Архангельской области метеорологи прогнозируют 25 января "влажную" метель - сильный снег, гололед и налипание мокрого снега при ветре до 14 метров в секунду.

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