Беспилотная авиация для поиска пропавших людей начнет работу в Астрахани

Система уже готова к работе, она обладает большой дальностью действия - до 90 километров, что позволяет доставлять расчеты в любое даже труднодоступное место, куда не проходит другая спасательная техника. Кроме того, комплекс может работать в любых погодных условиях и быстро передавать информацию на другие носители.

Ранее на вооружении спасателей имелись вертолетные комплексы, но у них меньше дальность полетов и более короткое время работы, поэтому новая система - это хорошее подспорье для службы, - отметили в МЧС.

По словам начальника ГУ МЧС по области Алексей Мурзина, система позволяет мониторить обстановку, в том числе в дельтовой части Каспийского моря. В течение весеннего и летнего пожароопасного периода МЧС будет активно применять эти комплексы, проводя мониторинг пожароопасной обстановки по всей области.

Внешние пилоты авиационной системы прошли обучение в Краснодаре, первый учебно-тренировочный полет состоялся в Приволжском районе Астраханской области. В ходе испытательного полета комплекс успешно провел мониторинг обстановки на водных объектах, а также определил местонахождение условно пропавших в природной среде рыбаков.