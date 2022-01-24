Беспилотная авиация для поиска пропавших людей начнет работу в Астрахани

Новости

Леонид Слуцкий: Делегация РФ не приемлет дискриминации в ПАСЕ 17:08
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал “Русского радио” 17:04
Германия усилит военное присутствие НАТО в Румынии 16:52
В Минске прозвучат вальсы Штрауса 16:43
Подмосковный суд отправил в колонию бывших сотрудников ГИБДД за продажу прав 16:43
Мощный снегопад обрушился на Турцию, закрыт аэропорт в Стамбуле 16:38
Цена газа на торгах в Европе подскочила почти на 20% 16:21
Во владимирской колонии изобличили террористическую ячейку 16:19
Неизвестный открыл стрельбу в немецком вузе 16:10
В Подмосковье началась вакцинация подростков от коронавируса 15:58
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной 15:54
Крымские музеи обжалуют передачу скифского золота Украине 15:45
Мишустин увеличил резервный фонд правительства почти на 140 млрд рублей 15:44
В Подмосковье водителя привлекли к ответственности за видео в интернете 15:42
Главврач рассказал, как изменились симптомы коронавируса 15:37
Путин встретится со студентами и олимпийцами 15:27
Песков назвал источник эскалации напряженности вокруг Украины 15:24
Песков оценил заявление главкома ВМС Германии Шенбаха по Крыму 15:24
Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк 15:19
Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках 15:16
Агент Жиго сообщил, что летом футболист покинет "Спартак" 15:13
СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT 15:11
Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России 15:05
Малый театр расширил свою детскую программу 15:05
Мурашко: От коронавируса привились 70% взрослых россиян 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что фильм "Событие" удостоился "Золотого льва"
За что фильм "Событие" удостоился "Золотого льва"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 15:34
Рубрика: Власть

Беспилотная авиация для поиска пропавших людей начнет работу в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко
Беспилотная авиационная система с целью поиска потерявшихся людей и определения мест природных пожаров, поступила на вооружение ГУ МЧС по Астраханской области. В связи с обращением губернатора Игоря Бабушкина, регион стал одним из первых в стране, где внедряется такой комплекс.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области

Система уже готова к работе, она обладает большой дальностью действия - до 90 километров, что позволяет доставлять расчеты в любое даже труднодоступное место, куда не проходит другая спасательная техника. Кроме того, комплекс может работать в любых погодных условиях и быстро передавать информацию на другие носители.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Астраханские поликлиники перевели на экстренный режим работы

Ранее на вооружении спасателей имелись вертолетные комплексы, но у них меньше дальность полетов и более короткое время работы, поэтому новая система - это хорошее подспорье для службы, - отметили в МЧС.

По словам начальника ГУ МЧС по области Алексей Мурзина, система позволяет мониторить обстановку, в том числе в дельтовой части Каспийского моря. В течение весеннего и летнего пожароопасного периода МЧС будет активно применять эти комплексы, проводя мониторинг пожароопасной обстановки по всей области.

Внешние пилоты авиационной системы прошли обучение в Краснодаре, первый учебно-тренировочный полет состоялся в Приволжском районе Астраханской области. В ходе испытательного полета комплекс успешно провел мониторинг обстановки на водных объектах, а также определил местонахождение условно пропавших в природной среде рыбаков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Астраханская область Астрахань Астраханская область

Главное сегодня

Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin
Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом