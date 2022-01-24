Черноморский флот на учениях отразил нападение подводных диверсантов

Военнослужащие Черноморского флота на учениях обнаружили и уничтожили группу подводных диверсантов "противника". Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Бойцы противодиверсионного отряда отработали защиту кораблей от нападения во время стоянки в пунктах базирования и на незащищенном рейде.

Группа водолазов условного противника была обнаружена поисковым комплексом "Кальмар". Получив сигнал об обнаружении группы водолазов условного противника, они погрузились под воду с борта противодиверсионного катера "Грачонок". Состоялся подводный бой, "диверсанты" были уничтожены подводным стрелковым оружием.

Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами также осмотрели акваторию и корабли в поисках установленных минно-взрывных устройств.