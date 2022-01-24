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24.01.2022 11:14
Рубрика: Общество

Глава донского района сообщил, что ревакцинация снижает давление

Текст: Лариса Ионова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На оперативном заседании штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава администрации Песчанокопского района Ростовской области Игорь Апольский отметил, что ревакцинация влияет на гипертонию. Люди, которые сделали прививку, имеют устойчивую стабилизацию показателей артериального давления крови. На этот счет есть уже определенная статистика, сообщил он, приведя и собственный пример.

Фото: EPA-EFE/Jeffrey Arguedas
В ВОЗ допустили появление еще более заразных штаммов коронавируса

Тем временем в Ростовской области, по данным министра здравоохранения региона Юрия Кобзева, на лечении от COVID-19 находится 12 307 человек, еще 9157 пациентов лечатся амбулаторно. Загруженность коечного фонда приближается к 70 процентам.

Главный санитарный врач области Евгений Ковалев отметил, что заболеваемость инфекцией резко нарастает во всех возрастных группах, в том числе у детей, а лидером остается самая активная часть населения в возрасте от 30 до 50 лет. Фиксируется также занос коронавирусной инфекции в трудовые коллективы, что говорит о целесообразности перевода не менее 30 процентов работающих на удаленный режим работы. "На этой неделе подтверждены уже 183 случая омикрон-штамма, тогда как на прошлой неделе я называл 37 случаев, - сказал Ковалев. - Превалирует "омикрон" в Ростове - он составляет более 67 процентов инфицирования коронавирусом".

Евгений Ковалев подчеркнул недопустимость недооценки "омикрона" ввиду его высочайшей контагиозности. Это может привести к кратному росту заболеваемости и, как следствие, перегрузке системы здравоохранения и вынужденного принятия новых ограничительных мер.

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