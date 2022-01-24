Крепость Чембало в Балаклаве закрыли из-за обрушения лесов

Доступ на территорию генуэзской крепости Чембало в Балаклаве временно закрыт из-за обрушения строительных лесов. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический".

- Посещение крепости Чембало временно невозможно в связи с погодными условиями и аварийной ситуацией, вызванной обрушением лесов на некоторых объектах, - сказано в сообщении.

В музее отметили, что крепость Чембало находится в неудовлетворительном состоянии. Но несмотря на это памятник посещают множество людей, и он остается популярным туристическим объектом.

Реставрация башни-донжона крепости Чембало началась в 2004 году, но так и не была завершена. В 2008 году часть башни обрушилась. Памятник до настоящего времени окружали полусгнившие деревянные леса, которые в любой момент могли рухнуть на посетителей. Возле башни валялись обломки забора и строительных конструкций.

В последние годы в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" не раз говорили о планах провести реставрацию памятников Чембало и благоустройство территории, но работы так и не начались.

Справка "РГ"

Крепость Чембало была основана около 1343 года выходцами из итальянской Генуи, входила в состав генуэзской колонии в Крыму со столицей в Кафе (Феодосии). Существовала до 1475 года, когда была разорена турками. Руины крепости - редкий для РФ памятник западноевропейского фортификационного искусства XIV‒XV веков.