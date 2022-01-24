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24.01.2022 15:45
Рубрика: Происшествия

Крымские музеи обжалуют передачу скифского золота Украине

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Четыре крымских музея подадут в Верховный суд Нидерландов жалобу на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом РИА Новости сообщила директор "Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника" Татьяна Умрихина.

Фото: Getty Images
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Ранее пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, что подать соответствующую жалобу можно до 26 января.

По словам Умрихиной, кассацию, вероятно, крымские музеи подадут в последний день приема, в течение же ближайших двух дней занимаясь доработкой "последних нюансов". Ранее она заявила, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. Это, уверена директор музея-заповедника, может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебному процессу о коллекции "скифского золота".

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция золота из четырех крымских музеев, около 2000 артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Ситуация вокруг скифского золота Отношения России и Украины

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