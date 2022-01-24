Мэр Краснодара призвал перейти на удаленку из-за COVID-19

Глава Краснодара Андрей Алексеенко рекомендовал руководителям организаций до 28 января перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы. Такие меры связаны со скачком заболеваемости COVID-19 - за последние 10 дней число пациентов в городе увеличилось вдвое.

- Сейчас в Краснодаре, да и в крае и по стране в целом, мы бьем рекорды по росту заболеваемости. Новый штамм распространяется стремительно, поэтому существует серьезная угроза для нашей системы здравоохранения, - заявил Андрей Алексеенко. - По прогнозам, пик заболеваемости придется на начало февраля. Прошу работодателей рассмотреть на этой неделе возможность перевести сотрудников на дистанционный режим, насколько это позволит обеспечить предприятию нормальную работу. Такие действия помогут нам разорвать цепочку заражений и снизить темпы показателей новых случаев.

До пятницы не менее 50 процентов сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений начнут работать на удаленке. Соответствующее распоряжение подписал Андрей Алексеенко. Его исполнение глава города взял под личный контроль.