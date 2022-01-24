На трассе к Черному морю образовалась пробка из 120 грузовиков

На федеральной трассе М-4 "Дон", ведущей к Сочи и морскому порту Туапсе, из-за снегопада скопилось около 120 грузовых автомобилей. Введено ограничение движения транспорта через Молдаванский перевал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Кубани усиленно устраняют последствия сильных осадков. В минувшие выходные во многих районах выпал обильный снег, образовав небывалые сугробы - кое-где на железнодорожных станциях сходящие с поездов пассажиры прокладывали себе путь, увязнув по грудь в снежных заносах. В связи с дождями и мокрым снегом на территории края 24-25 января продолжают действовать экстренные предупреждения о возможных происшествиях.

"Сейчас приостановлено автомобильное движение на трассе Майкоп - Туапсе в районе Шаумянского перевала. Для расчистки полотна автомобилистам предложен альтернативный маршрут через Туапсинской район, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства. - В районе станицы Фанагорийской развернут подвижной пункт обогрева Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Привлечены силы и средства в количестве 45 человек и 22 единиц техники. Также уже завершены работы по расчистке грязекаменной массы на автомобильную дорогу Хостинского района в Сочи, движение восстановлено".

В целом в крае развернуто более 300 пунктов обогрева и питания. За обстановкой следят 88 оперативных групп Главного управления, пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных образований.