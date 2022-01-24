В Калмыкии до 27 марта продлили антиковидные меры

Период действия ограничительных мер в Калмыкии продлен до 27 марта включительно, сообщается на сайте главы республики.

Так, в регионе сохраняется соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет.

Решением Оперативного штаба продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением некоторых спортивных соревнований и сценических выступлений в театрах и концертных залах при условии, что численность посетителей не превысит 70 процентов от проектной вместимости помещения, а также наличия сертификата о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

По-прежнему нужно предъявить QR-код для посещения церемоний торжественной регистрации брака и для доступа в библиотеки, архивы и музеи. То же самое касается предприятий общественного питания, спортклубов, парикмахерских и салонов красоты, магазинов промтоваров и гостиниц.