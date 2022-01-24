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24.01.2022 16:01
Рубрика: Происшествия

В Крыму мать убила восьмилетнюю дочь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту убийства восьмилетней девочки собственной 44-летней матерью в поселке Новый Свет. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

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Очевидцы, ставшие свидетелями этого шокирующего преступления, пишут в соцсетях, что в многоэтажке на улице Голицына мать вытолкнула ребенка из окна на четвертом этаже. От полученных травм девочка скончалась.

В правоохранительных органах подтвердили задержание матери погибшего ребенка. В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. По предварительным данным, мать страдает психическим заболеванием.

В свою очередь, прокуратура РК взяла расследование этого уголовного дела на особый контроль и проверит, в частности, как уполномоченные органы контролировали соблюдение прав ребенка в семье, где произошла трагедия. По словам соседей, из квартиры на четвертом этаже регулярно раздавались крики, свидетельствовавшие об издевательствах матери над дочкой.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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