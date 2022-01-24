В Крыму пресекли вывоз на Украину старинного сборника Пушкина

Сотрудники Крымской таможни пресекли незаконный вывоз на Украину изданный в XIX веке сборник произведений Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Редкую книгу 1894 года таможенники обнаружили в дорожной сумке, находившейся в багажнике автомобиля. Пересекавший границу не только не задекларировал раритет, но и не оформил на него разрешительные документы. Таможенникам мужчина рассказал, что не знал о том, что книга, которую приобрел более 10 лет назад, может представлять историческую и культурную ценность.

Старинное издание содержит очерк о жизни великого поэта, его стихи и поэмы, а также 500 писем. Оно иллюстрировано Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой.

Книгу направили на таможенную экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

В ведомстве напомнили, что вывозить из России культурные ценности для личного пользования можно при наличии заключения (разрешительного документа) и подаче пассажирской таможенной декларации.