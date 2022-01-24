В Крыму пресекли вывоз на Украину старинного сборника Пушкина

Новости

В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению 12:37
Трейлер: второй сезон "Чикатило" Сарика Андреасяна выйдет весной 12:35
У советника орловского губернатора прошли обыски 12:29
ЦБ отложил на полгода новый порядок для кредитных историй 12:19
Стартовали работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ 12:17
Российские ученые разработали лекарство от рака желудка 12:06
Лукашенко утвердил решение по охране госграницы Беларуси 12:04
Биржевой курс евро впервые с 14 января превысил 88 рублей 12:02
В Москве построено рекордное количество торговых центров 11:59
Британия отзовет некоторых сотрудников посольства на Украине 11:48
РПЦ переводит все массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн 11:39
МИД КНР назвал абсолютной ложью публикацию в Bloomberg 11:36
Сенатор Цеков: Напряженностью на Украине США хотят поднять ставки в переговорах с РФ 11:36
Новую противоракету России примут на вооружение в ближайшее время 11:21
Лыжник-паралимпиец из Коми стал шестикратным чемпионом мира 11:19
Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины 11:17
В ПФР напомнили, какие нестраховые периоды учитываются в стаже 11:15
В Туве введут жесткие ограничения из-за роста случаев COVID-19 10:51
В Подмосковье тестируют систему контроля усталости водителей такси 10:45
Стало известно о новой российской противокорабельной ракете 10:44
Составлен рейтинг "безналичных" регионов в России 10:41
В Швеции дрон санитарной авиации приняли за разведывательный беспилотник России 10:41
В ЕЭК утвердили повестку встречи премьер-министров стран ЕАЭС 10:40
Мужчина ограбил салон сотовой связи в Подольске на 1 млн рублей 10:39
Япония планирует усилить ограничения еще в 18 регионах страны 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 12:11
Рубрика: Происшествия

В Крыму пресекли вывоз на Украину старинного сборника Пушкина

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымской таможни Фото: Пресс-служба Крымской таможни
Фото: Пресс-служба Крымской таможни

Сотрудники Крымской таможни пресекли незаконный вывоз на Украину изданный в XIX веке сборник произведений Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Крымской таможни
В Крыму пресекли вывоз старинных книг на Украину

Редкую книгу 1894 года таможенники обнаружили в дорожной сумке, находившейся в багажнике автомобиля. Пересекавший границу не только не задекларировал раритет, но и не оформил на него разрешительные документы. Таможенникам мужчина рассказал, что не знал о том, что книга, которую приобрел более 10 лет назад, может представлять историческую и культурную ценность.

Старинное издание содержит очерк о жизни великого поэта, его стихи и поэмы, а также 500 писем. Оно иллюстрировано Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой.

Книгу направили на таможенную экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

В ведомстве напомнили, что вывозить из России культурные ценности для личного пользования можно при наличии заключения (разрешительного документа) и подаче пассажирской таможенной декларации.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников