В Крыму суд арестовал мать, выбросившую из окна восьмилетнюю дочь

В Крыму Судакский городской суд на два месяца, до 23 марта 2022 года, арестовал 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая вытолкнула свою 8-летнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажки. Об избрании меры пресечения убийце ребенка сообщила пресс-служба суда.

По версии предварительного следствия, трагедии предшествовал конфликт и словесная перепалка между матерью и дочерью на почве личных неприязненных отношений. Жители соседних квартир дома на улице Голицына отмечают, что между родными людьми регулярно происходили стычки, о чем свидетельствовали постоянные крики. По предварительным данным, женщина страдала психическим заболеванием.

- Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери, - пояснили в пресс-службе суда. - Около 17 часов мать выбросила дочь из окна кухни. В результате девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Свидетелями трагедии стали жители многоэтажки и случайные прохожие, но предотвратить смерть ученицы второго класса местной школы им не удалось: девочка умерла до приезда скорой помощи, вызванной очевидцами.

На следующий день, уже на допросе в качестве подозреваемой, крымчанка признала свою вину по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ и дала изобличающие ее показания. Сейчас следователи собирают исчерпывающие доказательства, подтверждающие эту версию. Свою проверку проводит и прокуратура республики, которой предстоит уточнить, была ли семья школьницы на учете в уполномоченных органах, которые должны контролировать обстановку в таких семьях.