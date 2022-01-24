Президент Украина Владимир Зеленский не слишком вникает в доклады военных об успехах разведки, зато хорошо танцует под музыку, которую для него пишут в Вашингтоне. Такое мнение РИА Новости высказал крымский политолог, депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментирую недавнее заявление Зеленского об успехах украинской разведки.

Оценочные суждения Зеленского с "бородой", поскольку только ленивый руководитель на Украине не высказывается о противостоянии РФ и не предлагает собственный рецепт, как победить Россию. По мнению Бальбека, Зеленскому подсунули кем-то написанный бравурный доклад об успехах украинских разведчиков, лишь слегка причесав его для главы государства. Зеленскому осталось только озвучить его.

На самом деле, отметил эксперт, президент Украины напоминает "танцора диско под музыку от американских композиторов". Бывший актер изо всех сил старается ее исполнять, сгоняя с себя семь потов. При этом Зеленский должен понимать, что в Вашингтоне ему легко и быстро найдут замену, как это уже было не однажды в сегодняшней повестке украинской политики.

- Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш, - сказал Руслан Бальбек. - Найдут другого исполнителя, благо, в Киеве их хватает - только свистни.

Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно отражать внешние угрозы, но теперь настало время "перейти к наступательным действиям для отстаивания национальных интересов".