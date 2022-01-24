В Сочи синоптики предупредили о мощном снегопаде с грозой

В ближайшие сутки в Сочи ожидаются обильные осадки в виде снега, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

"По прогнозам синоптиков, в течение суток 25 января 2022 года на территории Сочи ожидается снег, гроза, - говорится в сообщении. - На дорогах гололедица. Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В предгорьях ночью и утром местами пройдут сильные осадки".

Погода в Сочи ухудшилась этой ночью. К утру сильный дождь с грозой прекратился.

Все городские службы работают в усиленном режиме.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи воздерживаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

В случае ЧП звонить с мобильных телефонов по номерам 101 и 112.