За сутки в России госпитализированы 5 970 пациентов с COVID-19

В России число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 5 970. Это на 3,9% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

При этом количество госпитализаций снизилось в 49 регионах страны. Инфекционист ФМБА: Пандемия коронавируса может завершиться к лету Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%. Число вылечившихся после COVID-19 возросло за сутки на 21 714, до 10 045 336. Полностью выздоровели за сутки 21 714 человек.