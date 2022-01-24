На Урале храм стал пунктом вакцинации против COVID-19

Больницы и поликлиники, торговые центры и кинотеатры, цирк и зоопарк - к привычным и необычным местам, в которых проводят вакцинацию против COVID-19, в Свердловской области добавилась церковь.

В городе Артемовском после воскресной службы в Храме во имя святого пророка Божия Илии медики районной больницы пригласили настоятеля и прихожан на медосмотр, а потом поставили прививки тринадцати из них. Благословение на процедуры дал епископ Мефодий, временный управляющий Алапаевской епархией. Настоятель храма Николай Трушников поддержал инициативу медработников. Батюшка контактирует с большим количеством людей, он давно уже поставил прививку, и теперь вакцинировался повторно.

Четверо из тринадцати привитых в храме сделали это впервые. Второй компонент вакцины они должны получить здесь же.

Главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов рассказал: медики готовы использовать любую возможность для вакцинации жителей района, они выезжают на предприятия, в поликлиниках действуют несколько прививочных кабинетов.

По просьбе прихожан в следующее воскресенье выездным пунктом вакцинации станет еще один храм Артемовского.